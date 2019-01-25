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ВИКРАДЕНИЙ В ІТАЛІЇ АВТОМОБІЛЬ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 25-01-2019, 11:33
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Автомобіль марки "Ауді А4", викрадений в Італії у 2017 році, виявили учора надвечір прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка».
У ході здійснення прикордонного оформлення транспортного засобу відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З'ясувалось, що автівка 2017 року випуску знаходилась в міжнародному розшуку. Заїхати в Україну викраденим автомобілем намагався 46-річний громадянин Угорщини.
За даним фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в місті Києві, які підтвердили, що автомобіль знаходиться в розшуку на території Італії. Наразі легковик передано співробітникам Національної поліції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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