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Про адміністрування екологічного податку

Суспільство | 25-01-2019, 14:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    


Львівське управління Офісу ВПП ДФС інформує, що з 1 січня 2019 року до ПКУ внесено зміни в частині визначення платників, які сплачують екологічний податок за викиди двоокису вуглецю.
При цьому за зобов’язаннями з екоподатку за викиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності у 2019 році, до платників належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг таких викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП (повітря)  за 2018 рік перевищує 500 тонн. Копія форми 2-ТП (повітря) подається до органу ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів.
Також з 1 січня 2019 року ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну підвищено до 10 грн/тонну, тобто збільшено у 24,4 раза.
Платники перераховують суми Податку, що справляється за викиди, крім Викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Для забезпечення ефективного контролю за розподілом коштів екоподатку за викиди забруднюючих речовин (двоокису вуглецю) платникам екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю, слід подати окремий додаток 1 до податкової декларації з екоподатку починаючи з ІV кварталу 2018 року.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з Податку вважаються за:
 ІV квартал 2018 року – 11 лютого 2019 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2019 року;
 I квартал ц.р. – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;
 ІІ квартал ц.р. – 9 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;
 ІІІ квартал ц.р. – 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;
 ІV квартал ц.р. – 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.

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