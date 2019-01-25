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Про адміністрування екологічного податку
|Суспільство | 25-01-2019, 14:15
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Львівське управління Офісу ВПП ДФС інформує, що з 1 січня 2019 року до ПКУ внесено зміни в частині визначення платників, які сплачують екологічний податок за викиди двоокису вуглецю.
При цьому за зобов’язаннями з екоподатку за викиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності у 2019 році, до платників належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг таких викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП (повітря) за 2018 рік перевищує 500 тонн. Копія форми 2-ТП (повітря) подається до органу ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів.
Також з 1 січня 2019 року ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну підвищено до 10 грн/тонну, тобто збільшено у 24,4 раза.
Платники перераховують суми Податку, що справляється за викиди, крім Викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Для забезпечення ефективного контролю за розподілом коштів екоподатку за викиди забруднюючих речовин (двоокису вуглецю) платникам екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю, слід подати окремий додаток 1 до податкової декларації з екоподатку починаючи з ІV кварталу 2018 року.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з Податку вважаються за:
ІV квартал 2018 року – 11 лютого 2019 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2019 року;
I квартал ц.р. – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;
ІІ квартал ц.р. – 9 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;
ІІІ квартал ц.р. – 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;
ІV квартал ц.р. – 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.
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