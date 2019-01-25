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Дитяча дорадча рада прозвітувала про роботу за 2018 рік

Суспільство | 25-01-2019, 15:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
Дитяча дорадча рада, яка діє при Львівській міській раді, прозвітувала про проведену роботу у 2018 році. Зокрема, торік вдалось реалізувати чимало заходів та проектів. Також молодь поділилася планами на цей рік.

«2018 рік закінчився, тож попереду новий рік та нові проекти. Торік ми взяли участь у 12 заходах, серед яких: сесія стратегічного планування управління «Служба у справах дітей», перша молодіжна сесія міста Львова, флешмоб до Дня усиновлення, зустріч з представниками з Молдови, Білорусії та Литви та інші заходи, з якими ви можете детально ознайомитись у презентації, яка долучена нижче, — говорять представники Дитячої дорадчої ради. — Ми невпинно розвивались і брали участь в тренінгах з лідерства, ораторства, командної роботи та тайм-менеджменту. Найбільшими нашими проектами було розроблення схему зміни пішохідного переходу в районі гімназії «Гроно», та анти-булінговий проект «Булінг STOP Sтут».

Уся детальніша інформація — у презентації.


Сторінка Дитячої дорадчої ради Львівської міської ради у Facebook.

Сторінка в Instagram: @lviv.children.council.
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