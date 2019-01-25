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Автомобільні шляхи Львівщини очищують від снігу

Суспільство | 25-01-2019, 18:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    

За оперативною інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, дорожній комплекс активно працює на автомобільних дорогах.
Для забезпечення належного руху транспорту було задіяно 57 одиниць техніки. З метою утримання доріг у належному стані використали 233 т піскосуміші. Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу залучили майже 20 робітників.
Львівська обласна державна адміністрація просить мешканців Львівщини, а також гостей звертатися на «гарячу» лінію області «112» у разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг. А також закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил.
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