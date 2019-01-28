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У Нью-Йорку зібрали кошти для поранених українських військових
|Суспільство | 28-01-2019, 08:25
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|У неділю, 27 січня, в Українській греко-католицькій церкві св. Юра у Нью-Йорку пройшов благодійний концерт на підтримку поранених українських військових.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що благодійний концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine разом зі львіським скрипалем-віртуозом Олександром Божиком.
"Треб продовжувати допомагати. Звісно, вже п'ятий рік війна, люди втомилися. Але у нас більше 20 тисяч поранених військових в Україні. Багато важких", - розповіла президент фонду Ірина Ващук Діспіо.
За її словами, цей концерт є одним із восьми на підтримку поранених українських військових у США.
УКРІНФОРМ
Фонд Revived Soldiers Ukraine, який існує з кінця 2015 року, збрав близько 60 тисяч доларів у 2016 році, близько $130 тисяч - у 2017-му і близько $340 тисяч - у 2018-му.
"За день благодійності у Нью-Йорку вдалося зібати $9 670", - пише "Укрінформ".
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