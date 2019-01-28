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Упродовж тижня працівники Львівської митниці ДФС вилучили товарів – предметів митних правопорушень на понад 140 тисяч гривень

Суспільство | 28-01-2019, 13:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

Загалом з початку 2019 року складено 324 протоколи про порушення митних правил на суму понад 3,02 млн гривень.
За минулий тиждень, з 21.01.2019 по 27.01.2019, працівники Львівської митниці ДФС склали 131 протокол про порушення митних правил (ПМП). Вартість вилучених предметів – понад 140 тис. грн. При цьому за 19 протоколами про порушення митних правил вартість предметів правопорушення встановлюється.
Значна частина порушень пов’язана з ввезенням товарів на митну територію України. Зокрема у 24 справах про ПМП вилучено промислові товари на суму 94 тис. гривень.
У 14 справах вилучено товари легкої промисловості та побутову техніку на суму 89 тис. грн., у 10 справах – автозапчастини, побутову техніку, побутову хімію, мобільні телефони. Також вилучали продукти харчування, харчові добавки, вітамінні комплекси.
Найчастіше громадяни порушували вимоги ст. 471 Митного кодексу України – «порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю» та ст. 472 – «недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення».
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