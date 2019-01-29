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| Газета №35 (55) / 2014
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Російський експерт розвіяв мрії окупантів забезпечити Крим водою
|Суспільство | 29-01-2019, 08:29
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|Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар вважає, що не має сенсу проводити реконструкцію Північно-Кримського каналу без подачі води з материкової частини України.
Про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії.
"Ніякого сенсу немає. Витрата каналу - 300 кубометрів на секунду, дуже велика. Він приблизно на 80% забезпечував водою Кримський півострів ... Я запропонував: хлопці, треба домовлятися з Україною. Без води каналу ви не проіснуєте ... ", - сказав Медовар, коментуючи плани окупаційної влади Криму провести реконструкцію Північно-Кримського каналу.
"Крім того, коли канал існує тривалий час, відбувається стаціонарне насичення. Тобто він вже не живить навколишнє середовище, а сам приймає воду. Уже чотири роки канал не функціонує, він сухий, все потекло вниз - і для того щоб зараз знову все насичувати, ми втратимо на фільтрацію ще багато води", - додав експерт.
Видання повідомляє, що в Криму мають намір провести реконструкцію Північно-Кримського каналу для поліпшення водопостачання Армянська і забезпечення технічною водою підприємства "Кримський титан" і "Кримський содовий завод".
На думку авторів проекту, введення в експлуатацію нових об'єктів Північно-Кримського каналу також "поліпшить водопостачання населених пунктів Красноперекопського, Джанкойського і Нижньогірського районів".
Нагадуємо:
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.
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