Розклад руху поїзда №968/967 Чернівці – Сокиряни – Чернівці у лютому зазнає тимчасових змін Суспільство | 29-01-2019, 11:05 0 69



У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Ларга – Васкауци у лютому цього року зазнає тимчасових змін розклад руху поїзда №968/967 сполученням Чернівці – Сокиряни – Чернівці.



У періоди 1, 4-9, 11-15, 18-22 та 25-28 лютого 2019 року цей поїзд курсуватиме лише до станції Ларга та зворотною.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

