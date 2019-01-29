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До 8 лютого школярі можуть подати роботи для участі у мистецькому конкурсі від ДФС
|Суспільство | 29-01-2019, 11:05
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Для участі в першому відбірковому етапі ІІ Всеукраїнського Мистецького конкурсу «Податкова абетка» для учнів 1-4 класів та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи» – для учнів 5-9 класів конкурсні роботи необхідно подати до Головного управління ДФС у Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина,52 до 8 лютого 2019 року.
Мета конкурсу – популяризація податкової та митної грамотності, сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків у дітей та молоді шкільного віку.
Роботи учасників приймаються у форматі А2, А3, А4 за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної тематики:
- образотворче мистецтво (малюнки);
- декоративно-прикладне мистецтво (аплікації, колажі, вишивки, батик, бісероплетіння, художня різьба, ліплення);
- комп’ютерна графіка.
Роботи можуть бути підготовлені до експонування (укомплектовані паспарту, підрамником, рамкою). Від одного учасника приймається не більше 3-х конкурсних робіт. Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються.
У конкурсі не беруть участь діти працівників Університету державної фіскальної служби України, територіальних органів ДФС, а також діти будь-яких інших осіб, які мають відношення до організації та/чи проведення конкурсу.
Фінальний етап конкурсу відбудеться на базі Національного університету Державної фіскальної служби України у березні 2019 року.
ДФС у Закарпатській області
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