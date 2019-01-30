У подвійній стелі автомобіля митники знайшли майже 3,7 тис. пачок сигарет Суспільство | 29-01-2019, 16:52 0 100





Так, сьогодні 29.01.2019 р., 42-річний мешканець Львівщини прямував з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині-Медика» автомобілем «Івеко».

За результатами аналітичної роботи було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі з метою виявлення товарів та предметів, прихованих від митного контролю.

Під час митного огляду транспортного засобу спільна оглядова група митників та прикордонників виявили сигарети, які містились у спеціально виготовленому тайнику, розташованому у стелі автомобіля. У ньому було приховано 3698 пачок сигарет. Сигарети та транспортний засіб вилучено.

