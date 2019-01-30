У Дніпрі з гранатомета стріляли в позашляховик - поліція Суспільство | 30-01-2019, 05:38 0 98 Увечері 29 січня у Дніпрі невідомий здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в бік автомобіля "Toyоta". Водій і пасажир, які були в автомобілі, не постраждали.



Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.



"Подія сталась на перехресті вул. Ливарної та узвозу Крутогірного. Виїздом на місце встановлено, що пролунав вибух передньої частини автомобіля "Тойота Land Cruiser". Люди не постраждали", - йдеться у заяві.



Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до Соборного відділу поліції Дніпра 29 січня близько 21:00.



У результаті вибуху було пошкоджено колесо автомобіля.



За фактом вибуху автомобіля відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 ККУ (замах на вбивство).



"Поліція вживає необхідні заходи для встановлення всіх обставин злочину", - заявили у відомстві.