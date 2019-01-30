Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року Суспільство | 30-01-2019, 05:47 0 112 Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії будуть заморожені до 2022 року.



Про це поінформували в Національному агентстві з регулювання в енергетиці, передає "Укрінформ".



"Ціни на природний газ заморожені з 1 січня 2019 до 28 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.



Аналогічна процедура набуде чинності з 1 березня нинішнього року і на ціни на електроенергію.



Підкреслюється також, що побутові споживачі газу і електроенергії, яких не влаштовують нинішні ціни постачальників, вільно можуть розірвати контракт і обрати собі інших постачальників енергоносіїв, які продають газ і електроенергію за більш вигідними для них цінами.