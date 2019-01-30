Актуально про декларування доходів громадян...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 30/01/2019 Оголошено конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова» 2019...>> Платформа для оренди комунальних приміщень та датчик заповненості смітників: так завершився ідеатон у Львові...>> На завтра синоптики прогнозують туман видимістю 200−500 м...>> На Погулянці відкрили відремонтовану сучасну спортивну залу...>> Завтра у Львові поховають ще одного Героя АТО...>> Мерія долучиться до ініціативи збору коштів для викупу приміщення на вул. Короленка для Центру Опіки Сиріт...>> В Закарпатті від сплати за тютюново-алкогольні ліцензії до скарбниці надійшло понад 27 млн грн...>> 52 млн грн податку на прибуток сплачено до державного бюджету платниками Львівщини у грудні 2018 року, або в 2,6 раза більше, ніж у грудні 2017 року...>> З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового Року у Львові....>> Львівська митниця ДФС перетнула рубіж у 10 тисяч з оформлення автомобілів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Червоноградцю, який під час конфлікту вдарив ножем чоловіка, обрали запобіжний захід...
30-01-2019, 13:58  >>> 
Двом крадіям з Дрогобича обрано запобіжні заходи...
29-01-2019, 09:52  >>> 
На Львівщині чоловік, який поранив ножем односільчанина, може опинитись за ґратами...
28-01-2019, 11:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
«Серед тих, хто захворів, 72% - це мешканці, які не були вакциновані від кору», — Г. Слічна...
30-01-2019, 15:52  >>> 
Радехівська прокуратура домоглась справедливого розгляду справи щодо лікаря-анестезіолога Бродівської ЦРЛ...
28-01-2019, 11:53  >>> 
Збірна команда Львівської області стала чемпіоном України з фехтування на рапірах серед юніорів...
25-01-2019, 18:10  >>> 

Актуально про декларування доходів громадян

Суспільство | 30-01-2019, 10:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 184 184    

Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платник податку на доходи фізичних осіб зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) у випадках передбачених розділом IV розділом Кодексу.
Разом з тим, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до IV розділу Кодексу;
- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
При цьому Кодексом передбачено, що фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, сплачує (перераховує) податок до відповідного бюджету:
а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, – за місцем реєстрації у контролюючих органах, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості);
б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);
в) в інших випадках – за її податковою адресою, а у випадках, передбачених цим Кодексом, – за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості).
Звертаємо увагу, ДФС наказом від 27.12.2018 № 873 «Про затвердження внесення Змін до наказу ДФС від 10.04.2015 № 267» введено у дію нові коди бюджетної класифікації:
11010501 – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;
11011001 – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
Таким чином, платники податку – фізичні особи, які відповідно до розділу IV Кодексу зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують:
податок по коду платежу «11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»:
військовий збір по коду платежу «11011000» — «військовий збір».
У разі, якщо платник податку – фізична особа зобов’язаний подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, то в такому випадку платник податку сплачує:
податок по коду платежу «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;
військовий збір по коду платежу «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
Крім того, слід зазначити, Кодексом передбачено, що податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.
Абзацом 5 п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу України, який набирає чинності з 01.01.2019, передбачено, що податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).
Отже, у разі отримання фізичною особою – орендодавцем у 2019 році доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець повинен сплатити (перерахувати) податок до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості).
При отриманні у 2018 році доходів від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець визначає свої податкові зобов’язання за результатами такого року у річній податковій декларації про майновий стан і доходи та сплачує податок з таких доходів за своєю податковою адресою.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
52 млн грн податку на прибуток сплачено до державного бюджету платниками Львівщини у грудні 2018 року, або в 2,6 раза більше, ніж у грудні 2017 року...
30-01-2019, 16:58  >>> 
Львівська митниця ДФС перетнула рубіж у 10 тисяч з оформлення автомобілів...
30-01-2019, 15:58  >>> 
К У Інститут міста проводить опитування: Чи діє децентралізація в Україні?...
30-01-2019, 15:55  >>> 
Найвищу середню заробітну плату на Львівщині виплачують у галузі фінансової діяльності та страхування...
30-01-2019, 13:48  >>> 
Актуально про декларування доходів громадян...
30-01-2019, 10:34  >>> 
Двоє поліцейських загинули у ДТП на Одещині...
30-01-2019, 09:41  >>> 
ООС: Українські військові знищили вантажівку бойовиків з озброєнням...
30-01-2019, 08:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Парламент Венесуели: В Москву намагалися вивезти 20 тонн золота...
30-01-2019, 09:43  >>> 
Гриценко розповів, як писав передвиборчу програму для Ющенка...
30-01-2019, 09:40  >>> 
У Конгресі США вимагають обґрунтувати зняття санкцій з компаній Дерипаски...
30-01-2019, 05:46  >>> 
   Діловий світДіловий світ
В Закарпатті від сплати за тютюново-алкогольні ліцензії до скарбниці надійшло понад 27 млн грн...
30-01-2019, 16:59  >>> 
Зміни у системі валютного регулювання та валютного нагляду...
30-01-2019, 15:58  >>> 
Робоча зустріч з керівництвом Винниківської міської ради....
30-01-2019, 11:54  >>> 
   СуспільствоСуспільство
52 млн грн податку на прибуток сплачено до державного бюджету платниками Львівщини у грудні 2018 року, або в 2,6 раза більше, ніж у грудні 2017 року...
30-01-2019, 16:58  >>> 
Львівська митниця ДФС перетнула рубіж у 10 тисяч з оформлення автомобілів...
30-01-2019, 15:58  >>> 
К У Інститут міста проводить опитування: Чи діє децентралізація в Україні?...
30-01-2019, 15:55  >>> 
   ВладаВлада
У розвідці США сумніваються, що КНДР повністю відмовиться від ядерної зброї...
30-01-2019, 08:11  >>> 
Трамп провів зустріч з Путіним на G20 без перекладача - ЗМІ...
30-01-2019, 08:08  >>> 
Ізраїль визнав Гуайдо президентом Венесуели...
28-01-2019, 06:32  >>> 
   КультураКультура
З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового Року у Львові....
30-01-2019, 16:00  >>> 
У Львові відбудеться відкриття експериментального виставкового проекту молодого художника Руслана Лучка «Створення вільної людини»...
30-01-2019, 15:53  >>> 
Департамент розвитку ЛМР прозвітував про роботу у 2018 році у галузі культури...
28-01-2019, 15:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:02 Оголошено конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова» 2019
18:42 Платформа для оренди комунальних приміщень та датчик заповненості смітників: так завершився ідеатон у Львові
18:41 На завтра синоптики прогнозують туман видимістю 200−500 м
18:40 На Погулянці відкрили відремонтовану сучасну спортивну залу
18:39 Завтра у Львові поховають ще одного Героя АТО
17:02 Мерія долучиться до ініціативи збору коштів для викупу приміщення на вул. Короленка для Центру Опіки Сиріт
16:59 В Закарпатті від сплати за тютюново-алкогольні ліцензії до скарбниці надійшло понад 27 млн грн
16:58 52 млн грн податку на прибуток сплачено до державного бюджету платниками Львівщини у грудні 2018 року, або в 2,6 раза більше, ніж у грудні 2017 року
16:00 З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового Року у Львові.
15:58 Львівська митниця ДФС перетнула рубіж у 10 тисяч з оформлення автомобілів

   Анонси
Центр Опіки Сиріт запрошує на подячний “Теплий вечір”...
28-01-2019, 13:44  >>> 
У храмі Архистратига Михаїла відбудеться різдвяний концерт...
24-01-2019, 13:46  >>> 
Вісім львівських митців малюють свою зиму....
23-01-2019, 18:51  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования