К У Інститут міста проводить опитування: Чи діє децентралізація в Україні? Суспільство | 30-01-2019, 15:55 0 63 Команда Інституту міста проводить загальноукраїнське опитування в рамках VII Форуму місцевого самоврядування, щоб дізнатися громадську думку про процес децентралізації в Україні. Додамо, що Форум відбудеться навесні у Львові.

«Згідно з оцінками експертів, реформа децентралізації є однією з найбільш успішних. Переважно у соціологічних дослідженнях висвітлено загальне уявлення про децентралізацію серед українців. Наша мета — закласти регіональний вимір у вивченні кожного показника, що дозволить зрозуміти специфіку впровадження засад реформи на локальному рівні», — коментує керівник програми аналізу та досліджень К У Інститут міста Тетяна Приходько.



Це опитування буде цікавим для українців, які зацікавлені розвитком країни, хто є експертом у сфері децентралізації, хто вже є у складі ОТГ, хто має бажання долучитися до процесу об'єднання



Дедлайн анкетування — до 1 березня 2019.



«ОМС — це органи місцевого самоврядування, а саме: ради (сільські, селищні, міські тощо), що представляють відповідні територіальні громади, виконавчі комітети відповідних рад та голови.



Децентралізація — процес передачі повноважень, фінансів, відповідальності від державної влади якнайближче до людей — органам місцевого самоврядування.



У цій анкеті немає правильної чи неправильної відповіді, тож відповідати варто сміливо та впевнено. Ми ж гарантуємо конфіденційність інформації та висвітлення даних в узагальненому вигляді", — закликають в К У Інститут міста.



Відповідати на актуальні запитання про темпи реформи місцевого самоврядування в Україні слід ТУТ.