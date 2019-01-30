52 млн грн податку на прибуток сплачено до державного бюджету платниками Львівщини у грудні 2018 року, або в 2,6 раза більше, ніж у грудні 2017 року Суспільство | 30-01-2019, 16:58 0 61



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області платниками податків Львівщини у грудні 2018 року сплачено до державного бюджету 52,0 млн. гривень. Це на 32,3 млн. грн., або 164 відсотки більше порівнюючи з груднем минулого року. У грудні 2017 року сплачено 19,7 млн. гривень.

Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств: ТзОВ ,,Стрийнафтогаз”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ПП ,,Тайфун-плюс”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Блюм Україна”, ТзОВ ,,Сокме”.

