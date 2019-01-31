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Доба в ООС: 7 обстрілів, бійці ЗСУ знищили ворожий МТЛБ із зеніткою
|Суспільство | 31-01-2019, 09:50
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|Минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селища Павлопіль. міста Мар’їнка, населеного пункту Новомихайлівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кряківка, в районі Хутора Вільний, в районі міста Попасна, в районі населеного пункту Кримське.
Також біля Кримського ворог бив із зенітної установки ЗУ-23-2 встановленої на МТЛБ-У.
Діями українських військових мінометну батарею противника було подавлено, МТЛБ-У та зенітну установку знищено за допомогою ПТРК "Стугна-П".
Особовий склад розрахунку "Стугна-П" поданий до нагородження.
За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.
Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.
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