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Україна проінформувала ЄС про критичний стан Павла Гриба
|Суспільство | 31-01-2019, 09:51
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|Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.
Про це у Twitter повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у середу ввечері.
"Закликаємо ЄС посилити тиск на РФ з тим, щоб негайно надати Павлу необхідну медичну допомогу. Тільки рішучими спільними зусиллями зможемо врятувати його", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, батько Павла Ігор Гриб повідомляв, що стан здоров'я політв'язня Гриба погіршується, про що свідчать результати обстеження і що Павло практично втратив зір.
Пізніше у коментарі "Настоящее Время", батько політв’язня заявив, що Павло помре, якщо йому терміново не зробити операцію
18 січня суд в Ростові-на-Дону проігнорував заяву Гриба про погане самопочуття і не переніс засідання, як просив українець.
Павла Гриба викрали росіяни 24 серпня 2017 року на території Білорусі. За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.
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