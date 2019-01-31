Новий порядок справляння та розподілу сум доходів від екологічного податку Суспільство | 31-01-2019, 09:55 0 112

Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628) розділ VІІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) змінено як в частині визначення платників, які справляють екологічний податок (далі – податок) за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря (далі – викиди двоокису вуглецю), так і ставок податку.

При цьому за зобов’язаннями податку за викиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності у 2019 році, до платників податку в частині викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2018 рік, копія якої подається до органу ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів перевищує 500 тонн.

Крім того, з 01 січня 2019 року ставка податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну підвищено до 10 грн/тонну, тобто збільшено у 24,4 рази.

Разом з тим Законом України від 22 листопада 2018 року № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» змінено склад доходів Державного бюджету України, що визначений ст. 29 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), в частині розподілу між бюджетами коштів від податку.

Зокрема, згідно із п. 16¹ ст. 29 БКУ запроваджено особливий порядок розподілу коштів податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, який полягає у тому, що надходження податку в частині викидів двоокису вуглецю зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмірі 100 відс., тоді як надходження податку від викидів інших видів забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету лише у розмірі 45 відсотків.

Отже, з урахуванням припису п. 16¹ ст. 29 БКУ, платникам необхідно скласти окремий додаток 1 до податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (далі – Декларація), в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю, починаючи за зобов’язаннями з податку за ІV квартал 2018 року.

Нагадуємо, що граничними термінами подання Декларації та сплати податкових зобов’язань з податку вважаються за:

- за ІV квартал 2018 року – 11 лютого 2019 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2019 року;

- І квартал 2019 року – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;

- ІІ квартал 2019 року – 09 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;

- ІІІ квартал 2019 року – 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;

- ІV квартал 2019 року – 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.

Детальна інформація у листі ДФС України від 16.01.2019 № 1422/7/99-99-12-03-04-17.

ДФС у Закарпатській області

