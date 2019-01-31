На Львівщині у власність громади буде повернуто 0,87 га земель вартістю понад півмільйона гривень Суспільство | 31-01-2019, 11:51 0 82

Цьогоріч у січні, Сколівським районним судом Львівської області задоволено позов Стрийської місцевої прокуратури про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.



Зокрема, прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину передати у власність територіальній громаді Корчинської сільської ради.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на земельні ділянки, що могло призвести до протиправного використання цієї землі.



Відтак, завдяки заходам, вжитим прокуратурою, 0,87 га земель вартістю понад півмільйона гривень буде повернуто державі.



Зазначимо, що упродовж минулого року зусиллями Стрийської місцевої прокуратури дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1,64 га вартістю понад 1,5 млн грн, приєднані до земель територіальних громад Сколівщини.







Прес-служба прокуратури Львівської області



