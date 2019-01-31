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Для бійців АТО/ООС відбудеться зустріч у форматі «відкритих дверей»
|Суспільство | 31-01-2019, 13:43
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|У п’ятницю, 1 лютого, з 15.00 до 17.00 год. в районних адміністраціях Львова для учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) відбудуться зустрічі у форматі «День відкритих дверей». Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Львівської міської ради.
«Зустрічі саме у форматі „відкритих дверей“ ми запровадили для зручності наших Героїв. Тому бійці 1 лютого з 15.00 до 17.00 години зможуть підійти у ту чи іншу райадміністрацію та отримати фахову консультацію щодо будь-якого проблемного питання», — каже директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.
Нагадаємо, під час зустрічі учасники АТО/ООС зможуть поспілкуватися з представниками служб соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, земельних ресурсів, житлового господарства, районних адміністрацій, Центру надання допомоги учасникам бойових дій, військових комісаріатів, Пенсійного фонду.
«День відкритих дверей», для зручності бійців, відбуватиметься в приміщеннях районних адміністрацій Львова.
Усі охочі зможуть відвідати захід фактично за місцем проживання:
Залізничний район — Залізнична районна адміністрація, вул. Виговського, 34;
Сихівський район — Сихівська районна адміністрація, пр. Червоної Калини, 66;
Франківський район — Франківська районна адміністрація, вул. Генерала Чупринки, 85;
Шевченківський район — Шевченківська районна адміністрація, вул. Липинського, 11;
Галицький та Личаківський райони — Личаківська районна адміністрація, вул. К. Левицького, 67
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