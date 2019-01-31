Для бійців АТО/ООС відбудеться зустріч у форматі «відкритих дверей» Суспільство | 31-01-2019, 13:43 0 72 У п’ятницю, 1 лютого, з 15.00 до 17.00 год. в районних адміністраціях Львова для учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) відбудуться зустрічі у форматі «День відкритих дверей». Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Львівської міської ради.



«Зустрічі саме у форматі „відкритих дверей“ ми запровадили для зручності наших Героїв. Тому бійці 1 лютого з 15.00 до 17.00 години зможуть підійти у ту чи іншу райадміністрацію та отримати фахову консультацію щодо будь-якого проблемного питання», — каже директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.



Нагадаємо, під час зустрічі учасники АТО/ООС зможуть поспілкуватися з представниками служб соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, земельних ресурсів, житлового господарства, районних адміністрацій, Центру надання допомоги учасникам бойових дій, військових комісаріатів, Пенсійного фонду.



«День відкритих дверей», для зручності бійців, відбуватиметься в приміщеннях районних адміністрацій Львова.



Усі охочі зможуть відвідати захід фактично за місцем проживання:



Залізничний район — Залізнична районна адміністрація, вул. Виговського, 34;

Сихівський район — Сихівська районна адміністрація, пр. Червоної Калини, 66;

Франківський район — Франківська районна адміністрація, вул. Генерала Чупринки, 85;

Шевченківський район — Шевченківська районна адміністрація, вул. Липинського, 11;

Галицький та Личаківський райони — Личаківська районна адміністрація, вул. К. Левицького, 67