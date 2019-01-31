Закарпатські митники вилучили в українців«FIAT», «RENAULT» та цигарки Суспільство | 31-01-2019, 15:25 0 71

Сьогодні на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено дві спроби незаконного вивезення з України тютюнових виробів. Перемістити цигарки через митний кордон намагалися громадяни України.

Громадяни на митний пост заїхали на автомобілях «FIAT DUKATO» та «RENAULT MASTER» із українською реєстрацією та прямували в Угорщину в приватних справах.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортні засоби працівники митниці направили для проведення митного огляду.

В ході здійснення поглибленого митного огляду і автомобіля «RENAULT», і автомобіля «FIAT» працівники митниці виявили приховані тютюнові вироби у спеціально виготовлених тайниках, які розміщувались між сидінням та перегородкою вантажного відсіку авто у вигляді подвійного днища. Загалом у тайниках містилось 1370 пачок цигарок.



Варто зазначити, що обидва громадяни намагались незаконно вивезти цигарки з акцизними марками українського виробництва, торгової марки «Прима», загальною вартістю майже 32 тис. грн.

Таким чином, громадяни вчинили дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено два протоколи про порушення митних правил, цигарки, транспортні засоби «RENAULT MASTER» вартістю понад 208 тис. грн та «FIAT DUKATO» вартістю понад 172 тис. грн, вилучили.

ДФС у Закарпатській області

