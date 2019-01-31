Торік обсяг сільськогосподарського виробництва в області зріс на майже 5 % Суспільство | 31-01-2019, 17:23 0 91

У 2018 році обсяг валового сільськогосподарського виробництва в області порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 4,7%. Про це сьогодні, 31 січня, під час звіту за 2018 рік, розповіла т.в.о директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Відтак, сільськогосподарські підприємства області наростили обсяги виробленої продукції на 8,7%, господарства населення – на 2,2%.

Загалом зібрали 1432,3 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, що становить 102,7% до аналогічного періоду минулого року. Також збільшили обсяги виробництва сої на 38,7% (зібрали 147,7 тис тонн), соняшнику на 33% (80 тис тонн), картоплі на 0,2% (1695,5 тис тонн), овочів на 1,5% (502,8 тис тонн), плодів і ягід на 33,6% (118,1 тис тонн), яєць на 1% (537,2 млн штук).

Найбільшу урожайність пшениці зібрали ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ»,ТзОВ «Апогей Агро», ТЗОВ «Захід Агро МХП», соняшника - ПАФ «БАТЬКО І СИН», ТЗОВ «БРОДИ АГРО», ТЗОВ «БАРКОМ», ТЗОВ «Захід Агро МХП», бобових - ПП «ЛУГОВЕ», ТЗОВ «ПІДГІРЦІ», ТзОВ «Апогей Агро», ФГ «СЯЙВО СТРИЙ».

Як зазначила Людмила Гончаренко у 2018 році експорт аграрної продукції здійснювали 99 підприємств з них 64 виробники харчових продуктів та 53 виробники сільськогосподарської продукції.

У структурі експорту переважали продукти рослинного походження, та готові харчові продукти. Також 23 % експорту становили жири та олії тваринного або рослинного походження та 4 % живі тварини, продукти тваринного походження.

