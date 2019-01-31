Закарпатська митниця ДФС: через маніпуляції з документами на кордоні конфісковано ліків на 3,8 млн гривень Суспільство | 31-01-2019, 17:58 0 92

Працівники Закарпатської митниці ДФС за результатами здійсненої аналітично-пошукової роботи виявили та припинили ввезення на митну територію України товарів за документами, які містять неправдиві відомості.

Так, днями у зону діяльності митного посту «Тиса» заїхав вантажний автомобіль «VOLVO», який перевозив «лікарські засоби», вагою брутто понад 3,7 тонни та загальною вартістю понад 13 млн грн.

У поданих водієм документах зазначались один продавець, відправник та отримувач, проте під час опрацювання товаросупровідних документів митники виявили експортну декларацію, згідно з якою, зазначались інші відправник та отримувач, а загальна вартість лікарських засобів становила понад 3 млн 802 тис. грн, що на 9,3 млн грн менше ніж зазначалось в інвойсі, поданому до митного контролю.

За словами працівників митниці, завдяки аналітично-пошуковим заходам встановлено та підтверджено факт завищення вартості лікарських засобів, а не заниження, як це відбувається традиційно.

Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства, документами, що містять неправдиві дані є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості, чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони ввезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Таким чином, посадовою особою іноземного підприємства вчинені дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів, з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві дані щодо відправника та вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 статтею 483 Митного кодексу України. Згідно з протоколом, на підставі статті 511 МКУ вилучено лікарські засоби «Єврозидим», «Європенем», «Євроксим». Їх вартість – понад 3,8 млн грн.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС вважають, що застосування подібних схем заниження або завищення митної вартості може в подальшому спричиняти необґрунтовані ціни на ліки на фармацевтичному ринку України та в подальшому впливають на формування роздрібної ціни при реалізації населенню цих препаратів через мережу аптек. Відтак у відомстві стверджують, що вживатимуть максимум заходів щоб припинити подібні схеми при ввезенні товарів на митну територію України, зокрема це стосується лікарських засобів.

ДФС у Закарпатській області

