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Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами

Суспільство | 31-01-2019, 17:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

ФОТО https://dpsu.gov.ua/ua/news/Porozhnini-avtivki-cholovik-zapovniv-ispanskimi-sirami-vinom-ta-konservami/


На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби викрили автівку, в порожнинах якої в Україну везли велику кількість товарів виробництва Іспанії.
Транспортним засобом «Мерседес» державний кордон в пункті пропуску «Смільниця» перетинав наш співвітчизник. Для оформлення він обрав смугу руху «зелений коридор».
Під час огляду даного автомобіля в прикордонного наряду виникли підозри, що ним можуть з приховуванням перевозити товари. Саме тому охоронці кордону ініціювали спільну з представниками митниці поглиблену перевірку.
Як результат, в подвійній стінці перегодки, а також за обшивкою бокових стінок автомобіля прикордонно-митна група виявила значну кількість товарів. Зокрема, у такий спосіб чоловік спробував провезти близько 330 кг сиру та 310 пляшок вина іспанського виробництво і понад 315 упаковок консерви.
В даний час з’ясовуються всі обставини правопорушення, після чого буде прийнято відповідне правове рішення. Вартість товарів встановлюється.
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