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19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості

Суспільство | 01-02-2019, 10:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 188 188    


(м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться:
Ярмарок вакансій.
У заході братимуть участь представники підприємств, установ та організацій бюджетної сфери. Серед них представники Львівської обласної державної адміністрації, Головного управління ДФС у Львівській області, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, що представлятимуть широкий спектр вакансій для осіб з вищою освітою.
. Учасники Ярмарку вакансій зможуть:
пройти співбесіду з працедавцями, написати та подати резюме;
ознайомитися з наявними вакансіями та з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова;
ознайомитись з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.

Запрошуємо випускників навчального закладу
відвідати наш Ярмарок вакансій.

Адміністрація Львівського МЦЗ
телефон для довідок: 245-79-95; 244-59-74
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