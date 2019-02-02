Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ проведуть інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази Суспільство | 01-02-2019, 14:49 0 85



За даними обліку по Львівському ОУЛМГ станом на 01.01.2019 року є 160,1 га плюсових насаджень, 491 плюсове дерево, 59,8 га лісонасіннєвих плантацій (ЛНП), 1066,0 га постійних лісонасіннєвих ділянок (ПЛНД), 3552,9 га генетичних резерватів. Усі об’єкти постійної лісонасіннєвої бази атестовані. Інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази востаннє проводилась Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака у 2007-2008 роках. З цього часу деякі об’єкти постійної лісонасіннєвої бази (плюсові дерева, генетичні резервати, насіннєві ділянки) потребують заміни в результаті всихання або пошкодження шкідниками та хворобами лісу.

Згідно «Державної цільової програми розвитку лісонасіннєвої справи на 2010 – 2015 роки» державними лісогосподарськими підприємствами у 2014-2015 роках створено нові об’єкти лісонасіннєвої бази: 25 га – клонових лісонасіннєвих плантацій та 55 га – родинних лісонасіннєвих плантацій.

Протягом 2019-2020 років заплановано укласти угоди з Національним лісотехнічним університетом України щодо проведення атестації новостворених та інвентаризації існуючих об’єктів лісонасіннєвої бази.

У 2018 році державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ було заготовлено 115972 кг лісового насіння. Слід зазначити, що 57% лісового насіння заготовлено із покращеними генетичними властивостями на об’єктах постійної лісонасіннєвої бази. зокрема: ялиці білої – 4321 кг, ялини європейської – 102 кг, модрини європейської – 139 кг, сосни звичайної – 175 кг, дуба звичайного - 60160 кг, дуба північного – 1591кг.









Відділ лісового господарства Львівського ОУЛМГ



