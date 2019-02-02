Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ проведуть інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 02/02/2019 Митники радять закарпатцям не зволікати з розмитненням авто – закінчується пільговий період...>> ХХVІІ Спортивні ігри Львівщини охопили 48 тисяч учасників та 16 видів спорту...>> Охорона Личаківського цвинтаря затримала крадійку...>> Спортсмени Львівського регбійного клубу “Сокіл” вакцинувались від кору...>> Торік представники Львівщини вибороли 12 медалей у Національних Іграх Нескорених...>> Представники Львівщини здобули 145 медалей на чемпіонатах світу та Європи...>> На Міжнародному туристичному ярмарку в Латвії презентували новий авіарейс Рига-Львів...>> Лісогосподарські підприємства Львівщини здійснять інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази...>> Майже сотню спортивних майданчиків торік збудували в області...>> У 2018 році на Львівщині реалізували понад дві сотні проектів з розвитку спортивної інфраструктури...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції...
01-02-2019, 11:50  >>> 
Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності...
01-02-2019, 11:49  >>> 
Зловмисника, який побив та пограбував вагітну, посадили під варту на Львівщині...
31-01-2019, 11:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Спортсмени Львівського регбійного клубу “Сокіл” вакцинувались від кору...
01-02-2019, 19:18  >>> 
На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства...
01-02-2019, 11:52  >>> 
Важливо доносити до людей знання про вакцинацію і небезпеку кору, - Ростислав Замлинський під час медичного семінару...
31-01-2019, 17:57  >>> 

Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ проведуть інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази

Суспільство | 01-02-2019, 14:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    
Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ проведуть інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази

За даними обліку по Львівському ОУЛМГ станом на 01.01.2019 року є 160,1 га плюсових насаджень, 491 плюсове дерево, 59,8 га лісонасіннєвих плантацій (ЛНП), 1066,0 га постійних лісонасіннєвих ділянок (ПЛНД), 3552,9 га генетичних резерватів. Усі об’єкти постійної лісонасіннєвої бази атестовані. Інвентаризація об’єктів постійної лісонасіннєвої бази востаннє проводилась Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака у 2007-2008 роках. З цього часу деякі об’єкти постійної лісонасіннєвої бази (плюсові дерева, генетичні резервати, насіннєві ділянки) потребують заміни в результаті всихання або пошкодження шкідниками та хворобами лісу.
Згідно «Державної цільової програми розвитку лісонасіннєвої справи на 2010 – 2015 роки»  державними лісогосподарськими підприємствами у 2014-2015 роках створено нові об’єкти лісонасіннєвої бази: 25 га – клонових лісонасіннєвих плантацій та 55 га – родинних лісонасіннєвих плантацій.
Протягом 2019-2020 років заплановано укласти угоди з Національним лісотехнічним університетом України щодо проведення атестації новостворених та інвентаризації існуючих об’єктів лісонасіннєвої бази.
У 2018 році державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ було заготовлено 115972 кг лісового насіння. Слід зазначити, що 57% лісового насіння заготовлено із покращеними генетичними властивостями на об’єктах постійної лісонасіннєвої бази. зокрема: ялиці білої – 4321 кг, ялини європейської – 102 кг, модрини європейської – 139 кг, сосни звичайної – 175 кг, дуба звичайного - 60160 кг, дуба північного – 1591кг.




Відділ лісового господарства Львівського ОУЛМГ
   Новини по темі: Суспільство
Митники радять закарпатцям не зволікати з розмитненням авто – закінчується пільговий період...
01-02-2019, 19:21  >>> 
На Міжнародному туристичному ярмарку в Латвії презентували новий авіарейс Рига-Львів...
01-02-2019, 19:16  >>> 
Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ проведуть інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази...
01-02-2019, 14:49  >>> 
В Україні стартувала навчальна програма для управлінців охорони здоров’я «Leaders for Health»...
01-02-2019, 13:52  >>> 
19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
01-02-2019, 10:48  >>> 
Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
01-02-2019, 10:14  >>> 
Підлий вчинок браконьєрів...
01-02-2019, 09:43  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра"...
01-02-2019, 09:38  >>> 
ЄС створює міжнародну контактну групу через кризу у Венесуелі...
01-02-2019, 09:37  >>> 
Україні важливо зберігати взаємодію з МВФ після виборів - Аслунд...
01-02-2019, 08:07  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нерухомість Закарпаття поповнила місцеві скарбниці у 2018 році на 42,7 млн гривень...
01-02-2019, 13:57  >>> 
ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів...
01-02-2019, 11:53  >>> 
На підтримку сільгоспвиробників Львівщини торік залучили понад 130 млн грн...
31-01-2019, 17:22  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Митники радять закарпатцям не зволікати з розмитненням авто – закінчується пільговий період...
01-02-2019, 19:21  >>> 
На Міжнародному туристичному ярмарку в Латвії презентували новий авіарейс Рига-Львів...
01-02-2019, 19:16  >>> 
Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ проведуть інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази...
01-02-2019, 14:49  >>> 
   ВладаВлада
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
Демократи: Мнучін зняв санкції з компаній Дерипаски через ділові відносини з його партнером...
31-01-2019, 08:17  >>> 
   КультураКультура
До 90-річчя створення ОУН підготували онлайн-виставку...
01-02-2019, 18:20  >>> 
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму «Крути 1918»...
01-02-2019, 18:20  >>> 
З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового Року у Львові....
30-01-2019, 16:00  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:21 Митники радять закарпатцям не зволікати з розмитненням авто – закінчується пільговий період
19:19 ХХVІІ Спортивні ігри Львівщини охопили 48 тисяч учасників та 16 видів спорту
19:19 Охорона Личаківського цвинтаря затримала крадійку
19:18 Спортсмени Львівського регбійного клубу “Сокіл” вакцинувались від кору
19:17 Торік представники Львівщини вибороли 12 медалей у Національних Іграх Нескорених
19:16 Представники Львівщини здобули 145 медалей на чемпіонатах світу та Європи
19:16 На Міжнародному туристичному ярмарку в Латвії презентували новий авіарейс Рига-Львів
18:27 Лісогосподарські підприємства Львівщини здійснять інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази
18:26 Майже сотню спортивних майданчиків торік збудували в області
18:25 У 2018 році на Львівщині реалізували понад дві сотні проектів з розвитку спортивної інфраструктури

   Анонси
Прес-реліз звітної прес-конференції начальника Головного управління ДФС у Львівській області Ігоря Кондро за підсумками діяльності у 2018 році...
01-02-2019, 18:16  >>> 
Львові відбудеться святкування Китайського Нового року...
01-02-2019, 16:51  >>> 
У Львові відбудеться відкриття програми «Creative Spark»...
01-02-2019, 10:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования