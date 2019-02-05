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У Каліфорнії літак упав на житловий будинок, є жертви
|Суспільство | 04-02-2019, 08:06
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|Невеликий літак розбився в передмісті в Південній Каліфорнії, ставши причиною пожежі, в результаті якої згорів будинок.
Про це пише AP.
Федеральне авіаційне управління заявило, що двомоторний Cessna 414A розбився в Йорба-Лінді незабаром після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон.
У результаті двоє людей загинули і двоє отримали поранення. Чи були загиблі на борту літака, або вони постраждали від падіння літака на землі, невідомо.
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