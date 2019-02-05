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Мокрий сніг, дощ та до +12°: Синоптики розповіли про погодні примхи

Суспільство | 04-02-2019, 09:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 131 131    
Найближчими днями в Україні спостерігатиметься ожеледиця, мокрий сніг, дощ та до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що у понеділок, 4 лютого, буде хмарно і без істотних опадів.

За даними синоптиків, на більшій частині території України очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Повідомляється, що температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині 8-12° тепла.

У Києві 4 лютого хмарно, без істотних опадів, туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 3-5° тепла.

На Київщині в понеділок також хмарно, туман і без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла.


У вівторок та середу, 5-6 лютого, хмарно з проясненнями.

Вдень 5 лютого в Карпатському регіоні і протягом 6 лютого у західних, північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, на решті території України без істотних опадів.

Синоптики додають, що на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 6-11°, у Криму до 15° тепла.


У столиці буде лютого хмарно з проясненнями. 5 лютого без істотних опадів, 6 лютого - мокрий сніг та дощ.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла.


Також повідомляється, що наприкінці тижня, 7-8 лютого без істотних опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.


У четвер та п'ятницю, у Києві без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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