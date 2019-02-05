Закарпатські митники вилучили причеп через невідповідність документів Суспільство | 04-02-2019, 09:47 0 98

Громадянин України намагався перемістити через кордон з приховуванням від митного контролю причеп. Як підставу для переміщення товару українець подав митникам документи, що містять неправдиві відомості щодо моделі та номера рами транспортного засобу.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Перетинав кордон українець на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС. Заїхав громадянин в зону митного контролю пасажирським мікроавтобусом «MERCEDES BENZ VITO 111 CDI» із причепом «ПРАГМАТЕК». Формою проходження митного контролю українець обрав «червоний коридор».

Як підставу для переміщення через митний кордон України транспортного засобу, громадянин подав документи про реєстрацію мікроавтобуса та документи на причіп.

Працівники митниці запропонували громадянину України заповнити митну декларацію, якій він вказав свої паспортні дані, відомості про транспортні засоби, а також заявив про наявність у нього багажу з особистими речами в кількості 7 місць.

В ході здійснення поглибленого огляду встановлено, що на причепі, реєстраційний номерний знак України, номерне позначення рами та модель не відповідає номеру рами та моделі зазначених в поданому до митного контролю свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Причеп вартістю 19 500 грн вилучено та складено протокол про порушення митних правил.

ДФС у Закарпатській області

