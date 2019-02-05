У Ла-Манші знайшли уламки літака, яким летів футболіст британського клубу Суспільство | 04-02-2019, 09:49 0 121 На дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.



Про це у своєму Twitter повідомив Девід Мірнс - координатор приватної операції з пошуку літака.



Мірнс не уточнив, чи вдалося знайти тіла, але зазначив, що сім'ям Сали та Ібботсона повідомили про виявлення уламків.



Мірнс пообіцяв зробити заяву в понеділок, 4 лютого.



Нагадаємо, легкомоторний літак, на борту якого були Еміліано Сала і пілот, в понеділок 21 січня о 19:15 за місцевим часом вилетів з Франції до Уельсу, але за годину зник з радарів над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскетс.



Поліція острова Гернсі повідомила, що літак запитував дозвіл на аварійну посадку, але зник з радарів на висоті близько 700 метрів.