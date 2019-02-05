Працівники Львівської митниці ДФС виявили невідповідність переміщуваного товару Суспільство | 04-02-2019, 15:16 0 78 Замість соснових полін з України вивозили букові.





Нещодавно в зону митного контролю пункту пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська обл.) в напрямку «виїзд з України» заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з поданими до митного контролю документами він перевозив 31,3 м3 паливної деревини. Зокрема 23,43 м3 колотих дров з буку та 7,85 м3 – з сосни. Відправником вантажу є фізична особа-підприємець з Івано-Франківщини, одержувачем – фірма з Люксембургу.

Під час митного контролю виникла підозра щодо переміщуваного вантажу. Було призначено товарознавче дослідження щодо встановлення відповідності товару до його задекларованої назви, породи деревини та кількості.

За результатами дослідження встановлено, що загалом переміщували 35,28 м3 розколотих букових полін. Соснових полін у вантажному відсіку не виявлено.

У своїх поясненнях відправник зазначив, що підготовкою товаросупровідної документації займався особисто. Отже, вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару та його кількості.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Деревину вилучено, її вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.