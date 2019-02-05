На Львівщині тривають обговорення перспективних планів населених пунктів Суспільство | 04-02-2019, 15:24 0 124

За дорученням Президента України Петра Порошенка кожна область в розрізі кожного населеного пункту сформує перспективний план розвитку територій на 2019 – 2021 роки.

«Люди повинні висловити своє бачення розвитку міста чи села, в якому вони живуть. Влада має людей почути і взяти до уваги їхні пропозиції та пріоритети», - наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Нагадаємо, що подібні розгляди плану розвитку відбулись уже у кожному районі Львівщини, відтак, такі слухання тепер здійснюють у кожному населеному пункті.

Обговорення планів розвитку триватимуть більше двох місяців. На підставі пропозицій сформують загальний план розвитку Львівської області.

Зокрема, у п’ятницю, 1 лютого, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів відвідав село Старе Село, що на Пустомитівщині, аби взяти участь у обговоренні плану розвитку цього населеного пункту.

«Для того, щоб знати, що потрібно зробити – мало володіти певною статистикою, аналізувати чи віднімати-додавати, дивитися на джерела та демографічні показники. Варто поїхати до людей і запитати, чого вони хочуть і що насамперед необхідно зробити. Як вони бачать розвиток свого села, селища чи міста. На основі цього сформують план розвитку кожного населеного пункту , а відтак, план розвитку Львівської обласні до 2021 року. І ми сьогодні слухаємо вас», - зазначив Роман Филипів.

Нагадаємо, що стартувало обговорення плану розвитку населених пунктів у вівторок, 15 січня.



