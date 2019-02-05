Цьогоріч житлом планують забезпечити близько 90 дітей-сиріт Суспільство | 04-02-2019, 18:07 0 113

Впродовж року житлом на Львівщині планують забезпечити близько 90 дітей-сиріт та осіб з їх числа.

Про це повідомив сьогодні, 4 лютого, під час звіту начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

“Цього року ми першочергово будемо забезпечувати житлом осіб, у яких проходить граничний вік. Бо відповідно до законодавства можуть бути безкоштовно забезпечені житлом особи з числа дітей-сиріт віком до 23 роки. За два-три роки на Львівщині плануємо вирішити питання з забезпеченням житла для осіб з числа дітей-сиріт», - зазначив Володимир Лис.

За його словами, на 2019 рік в обласному бюджеті закладено 7 млн грн, а також Львівщина отримала 16,5 млн грн субвенції з державного бюджету на придбання житла для осіб з числа дітей сиріт та осіб з числа, позбавлених батьківського піклування.

Також Володимир Лис зазначив, що в області планують створити 5 дитячих будинків сімейного типу, а також відкрити малий груповий будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у с.Бірки Яворівського району

