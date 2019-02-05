На потреби області впродовж тижня виділили понад 80 млн грн Суспільство | 04-02-2019, 18:08 0 109

Як зазначають у департаменті фінансів Львівськівської облдержадміністрації, на потреби області з обласного бюджету впродовж тижня виділили 81,1 млн гривень.

Це фінансування видатків дозволило забезпечити соціальні потреби населення та життєдіяльність бюджетних установ обласного підпорядкування.

Поряд з поточними видатками виділялись кошти на вивезення твердих побутових відходів з м. Львова в сумі 7,7 млн гривень, перераховано субвенцію м. Дрогобичу на підтримку Прикарпатського ансамблю пісні і танцю „Верховина” - 0,5 млн гривень.

