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На потреби області впродовж тижня виділили понад 80 млн грн
|Суспільство | 04-02-2019, 18:08
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Як зазначають у департаменті фінансів Львівськівської облдержадміністрації, на потреби області з обласного бюджету впродовж тижня виділили 81,1 млн гривень.
Це фінансування видатків дозволило забезпечити соціальні потреби населення та життєдіяльність бюджетних установ обласного підпорядкування.
Поряд з поточними видатками виділялись кошти на вивезення твердих побутових відходів з м. Львова в сумі 7,7 млн гривень, перераховано субвенцію м. Дрогобичу на підтримку Прикарпатського ансамблю пісні і танцю „Верховина” - 0,5 млн гривень.
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