У 2018 році 111 дітей без належної опіки батьків виявили під час профілактичних рейдів Суспільство | 04-02-2019, 18:09 0 108



Упродовж 2018 року працівники служб у справах дітей спільно з представниками органів внутрішніх справ та соціальних служб провели 1254 профілактичних рейди і виявили 111 дітей.

Про це повідомив сьогодні під час звіту начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

“96 дітей вилучили з вулиці і 15 діток із неблагополучних сімей. Під час профілактичних рейдів обстежили 1873 сім’ї, ініціювали притягнення до відповідальності 339 батьків. Відтак, 57 дітей повернули у сім’ю, 37 до навчальних закладів і 17 – у притулок. Важливо, щоб громадськість співпрацювала зі службами повідомляла про дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах”, – зазначив Володимир Лис.

Окрім того, він зазначив, що для дітей, які з різних причин опинилися поза межами сімейного виховання, в області функціонує притулок для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

“У притулку впродовж 2018 року соціальний захист надали 195 дітям. Усього за увесь час функціонування закладу соціальний захист надали 6339 дітям”, - додав Володимир Лис.

