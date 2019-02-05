Торік на Львівщині для 87 дітей–сиріт придбали житло Суспільство | 04-02-2019, 18:21 0 110

На Львівщині власними домівками у 2018 році забезпечили 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2017 – 59, 2016 – 73, 2015 – 36

Про це повідомив сьогодні під час звіту начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

“Торік з державного бюджету виділили майже 13, 5 млн гривень для забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з числа сиріт, а також 7 млн гривень з обласного бюджету. Ми придбали за кошти з державного бюджету 21 об’єкт для 28 дітей. За кошти місцевого бюджету купили 21 об’єкт для 45 дітей”, - зазначив Володимир Лис.

Також Володимир Лис зазначив, що торік створили 1 дитячий будинок сімейного типу, у який влаштували 5 дітей -сиріт та позбавлених батьківського піклування.

За словами начальника Служби у справах дітей Львівської ОДА ще 14 дітей отримали житло за кошти міських та районних бюджетів.

“Без фінансування обласного та державного бюджетів придбали житло у Сокальському, Яворівському, Бродівському районах та м. Львові”,– додав Володимир Лис.

Окрім того Володимир Лис наголосив, що за кошти державного бюджету розпочали будівництво малого групового будинку у Яворівському районі.

“У будинку зможуть проживати до 10 дітей з числа осіб позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, які мають інвалідність", - додав Володимир Лис.



