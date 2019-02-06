"Укрзалізниця" хоче скоротити кількість провідників у поїздах Суспільство | 05-02-2019, 04:45 0 160 Компанія "Укрзалізниця" має намір провести експеримент, в ході якого в деяких пасажирських поїздах далекого прямування кількість провідників буде зменшено з розрахунку два провідника на два вагона.



Про це в компанії повідомили в відповідь на запит ЦТС.



Як уточнили в УЗ, наразі на два вагона припадає три провідника.



Експеримент щодо зменшення кількості даних співробітників буде проведено на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю.



"Проведення експерименту заплановано на перше півріччя 2019 року. Він не передбачає скорочення кількості провідників. У ході проведення експерименту будуть задіяні нові пасажирські вагони або вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - йдеться в повідомленні УЗ.



Даний експеримент спрямований на зменшення витрат "Укрзалізниці" на обслуговування пасажирів. При цьому в компанії зазначають, що якість обслуговування не постраждає.



"Крім того, в ході експерименту буде проведено аналіз функцій провідників з можливим подальшим їх переглядом. Даний підхід до обслуговування пасажирів апробували залізниці інших держав. Зокрема, Білорусь вже тривалий час застосовує норми обслуговування два провідника на два вагона", - відзначили в держкомпанії .



Також в УЗ заявили, що паралельно з експериментом в поїздах будуть використовуватися нові технології прибирання та змінено підхід до харчування пасажирів.