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"Укрзалізниця" хоче скоротити кількість провідників у поїздах
|Суспільство | 05-02-2019, 04:45
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|Компанія "Укрзалізниця" має намір провести експеримент, в ході якого в деяких пасажирських поїздах далекого прямування кількість провідників буде зменшено з розрахунку два провідника на два вагона.
Про це в компанії повідомили в відповідь на запит ЦТС.
Як уточнили в УЗ, наразі на два вагона припадає три провідника.
Експеримент щодо зменшення кількості даних співробітників буде проведено на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю.
"Проведення експерименту заплановано на перше півріччя 2019 року. Він не передбачає скорочення кількості провідників. У ході проведення експерименту будуть задіяні нові пасажирські вагони або вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - йдеться в повідомленні УЗ.
Даний експеримент спрямований на зменшення витрат "Укрзалізниці" на обслуговування пасажирів. При цьому в компанії зазначають, що якість обслуговування не постраждає.
"Крім того, в ході експерименту буде проведено аналіз функцій провідників з можливим подальшим їх переглядом. Даний підхід до обслуговування пасажирів апробували залізниці інших держав. Зокрема, Білорусь вже тривалий час застосовує норми обслуговування два провідника на два вагона", - відзначили в держкомпанії .
Також в УЗ заявили, що паралельно з експериментом в поїздах будуть використовуватися нові технології прибирання та змінено підхід до харчування пасажирів.
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