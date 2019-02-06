Пожежа в заможному районі Парижа: щонайменше 7 загиблих, 30 постраждалих Суспільство | 05-02-2019, 09:57 0 92 Унаслідок пожежі в житловому будинку на заході Парижа загинули семеро осіб і постраждали близько 30.



Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.



Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі міста, на місці працювали пожежники.

Мешканці втікали на дах або вилазили з вікон, зазначає влада. Причина пожежі наразі невідома.