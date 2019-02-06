Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2018 рік розширено...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 06/02/2019 Клімкін про ДРСМД: Маємо себе захистити, у Києва є досвід у сфері ракетної зброї...>> Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу...>> Семінар для платників податків Свалявщини...>> Франківська районна адміністрація прозвітувала про проведену роботу...>> У Музеї «Територія Терору» відбудеться ексклюзивний показ серій документальних фільмів «Слово Праведника»...>> На дорогах Львова ліквідовують аварійну ямковість з допомогою чеської машини SILKOT Blue...>> «Серед пріоритетів економічної політики Львівщини: кадрове забезпечення, сертифікація продукції, високотехнологічний експорт та інвестиції», - Роман Филипів...>> Торік на Львівщині понад 50 родин учасників АТО (ООС) отримали житло...>> Доходи місцевих бюджетів області торік зросли на 9%...>> Крістіна Джангобекова здобула подвійну «бронзу» Кубку України з бадмінтону...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За жорстоке вбивство бабусі, 24-річному онуку загрожує до 15 років ув’язнення на Львівщині...
05-02-2019, 10:51  >>> 
У Львові засудили серійного злодія...
04-02-2019, 11:06  >>> 
Тракало: Поліція не застосовувала силу щодо священика УПЦ МП на Тернопільщині...
04-02-2019, 04:29  >>> 
   Здоров'яЗдоров
“Доступні ліки”: у 2018 році програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 18:21  >>> 
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку...
04-02-2019, 18:06  >>> 
“Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 15:23  >>> 

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2018 рік розширено

Суспільство | 05-02-2019, 17:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    

Із 28 липня 2018 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України внесені Законом України від 3 липня 2018 року № 2477-VIII зокрема, щодо розширення переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки. Передбачено, що до витрат належать суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти. Раніше таке право надавалося лише за послуги, сплачені на користь вітчизняних закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто – чоловік, дружина, діти, батьки.
Якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може звернутися до органів фіскальної служби для отримання податкової знижки. Для цього йому необхідно подати до 31 грудня року, наступного за звітним декларацію, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму коштів, які були сплачені на освітні послуги. Після проведення відповідних перерахунків кошти будуть повернуті платнику протягом 60 днів у спосіб, зазначений ним у декларації.
Податкова знижка нараховується на доходи, які отримані у вигляді заробітної плати, при цьому сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав протягом року.
Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку платник складає із закладом освіти. В такій угоді має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, яка сума та термін надання послуги. Угоди та розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник має зберігати протягом трьох років.
Перелік вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено відповідними законами України, зокрема, «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».
Зауважуємо, що зазначені зміни діють для отримання податкової знижки за 2018 рік. Відповідно, громадяни мають подати декларацію про отримані доходи з 1 січня до 31 грудня 2019 року.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2018 рік розширено...
05-02-2019, 17:30  >>> 
Отримали спадщину – задекларуйте дохід...
05-02-2019, 17:29  >>> 
Тягнутися угору – як і ліс: у ДП "Бродівське лісове господарство" підсумували роботу за 2018 рік...
05-02-2019, 10:04  >>> 
Укрзалізниця скоротила кількість поїздів до Росії...
05-02-2019, 10:00  >>> 
Пожежа в заможному районі Парижа: щонайменше 7 загиблих, 30 постраждалих...
05-02-2019, 09:57  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий...
05-02-2019, 08:22  >>> 
"Укрзалізниця" хоче скоротити кількість провідників у поїздах...
05-02-2019, 04:45  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Клімкін про ДРСМД: Маємо себе захистити, у Києва є досвід у сфері ракетної зброї...
06-02-2019, 02:50  >>> 
МЗС Канади не пустило російські пропагандистські ЗМІ на засідання щодо Венесуели...
05-02-2019, 09:58  >>> 
Порошенко обіцяє звільнити всіх в’язнів Кремля...
05-02-2019, 09:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Семінар для платників податків Свалявщини...
05-02-2019, 19:10  >>> 
Доходи місцевих бюджетів області торік зросли на 9%...
05-02-2019, 17:32  >>> 
Новий сервіс Електронного кабінету: Автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами...
05-02-2019, 12:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2018 рік розширено...
05-02-2019, 17:30  >>> 
Отримали спадщину – задекларуйте дохід...
05-02-2019, 17:29  >>> 
Тягнутися угору – як і ліс: у ДП "Бродівське лісове господарство" підсумували роботу за 2018 рік...
05-02-2019, 10:04  >>> 
   ВладаВлада
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
Демократи: Мнучін зняв санкції з компаній Дерипаски через ділові відносини з його партнером...
31-01-2019, 08:17  >>> 
   КультураКультура
У Музеї «Територія Терору» відбудеться ексклюзивний показ серій документальних фільмів «Слово Праведника»...
05-02-2019, 17:37  >>> 
До 90-річчя створення ОУН підготували онлайн-виставку...
01-02-2019, 18:20  >>> 
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму «Крути 1918»...
01-02-2019, 18:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:50 Клімкін про ДРСМД: Маємо себе захистити, у Києва є досвід у сфері ракетної зброї
02:47 Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу
19:10 Семінар для платників податків Свалявщини
17:38 Франківська районна адміністрація прозвітувала про проведену роботу
17:37 У Музеї «Територія Терору» відбудеться ексклюзивний показ серій документальних фільмів «Слово Праведника»
17:36 На дорогах Львова ліквідовують аварійну ямковість з допомогою чеської машини SILKOT Blue
17:35 «Серед пріоритетів економічної політики Львівщини: кадрове забезпечення, сертифікація продукції, високотехнологічний експорт та інвестиції», - Роман Филипів
17:33 Торік на Львівщині понад 50 родин учасників АТО (ООС) отримали житло
17:32 Доходи місцевих бюджетів області торік зросли на 9%
17:31 Крістіна Джангобекова здобула подвійну «бронзу» Кубку України з бадмінтону

   Анонси
Фокусна тема 26 BookForum — Відшукування причетного...
05-02-2019, 12:07  >>> 
Прес-реліз звітної прес-конференції начальника Головного управління ДФС у Львівській області Ігоря Кондро за підсумками діяльності у 2018 році...
01-02-2019, 18:16  >>> 
Львові відбудеться святкування Китайського Нового року...
01-02-2019, 16:51  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования