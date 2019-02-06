Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2018 рік розширено Суспільство | 05-02-2019, 17:30 0 101

Із 28 липня 2018 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України внесені Законом України від 3 липня 2018 року № 2477-VIII зокрема, щодо розширення переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки. Передбачено, що до витрат належать суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти. Раніше таке право надавалося лише за послуги, сплачені на користь вітчизняних закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто – чоловік, дружина, діти, батьки.

Якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дітей або батьків, він може звернутися до органів фіскальної служби для отримання податкової знижки. Для цього йому необхідно подати до 31 грудня року, наступного за звітним декларацію, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму коштів, які були сплачені на освітні послуги. Після проведення відповідних перерахунків кошти будуть повернуті платнику протягом 60 днів у спосіб, зазначений ним у декларації.

Податкова знижка нараховується на доходи, які отримані у вигляді заробітної плати, при цьому сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав протягом року.

Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку платник складає із закладом освіти. В такій угоді має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, яка сума та термін надання послуги. Угоди та розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник має зберігати протягом трьох років.

Перелік вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти визначено відповідними законами України, зокрема, «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

Зауважуємо, що зазначені зміни діють для отримання податкової знижки за 2018 рік. Відповідно, громадяни мають подати декларацію про отримані доходи з 1 січня до 31 грудня 2019 року.

ДФС у Закарпатській області

