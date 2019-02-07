НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 07/02/2019 У Львові Навчальний центр військової служби правопорядку відвідав начальник Військової Поліції Збройних Сил Канади...>> Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...>> 4 лютого інспектори з паркування виписали 153 постанови...>> Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %...>> Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...>> «Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...>> Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження...>> Біатлоністка Юлія Городна виборола право участі в юнацькому олімпійському фестивалі в Сараєво...>> Львів попрощається з Героєм, що загинув у зоні бойових дій...>> Львівська митниця ДФС нарощує кількість з оформлення «євроблях»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові судитимуть злодія, який проник у банк і вкрав гаманці його співробітників...
06-02-2019, 09:42  >>> 
За жорстоке вбивство бабусі, 24-річному онуку загрожує до 15 років ув’язнення на Львівщині...
05-02-2019, 10:51  >>> 
У Львові засудили серійного злодія...
04-02-2019, 11:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
“Доступні ліки”: у 2018 році програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 18:21  >>> 
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку...
04-02-2019, 18:06  >>> 
“Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 15:23  >>> 

НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ

Суспільство | 06-02-2019, 10:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ

Сьогодні, близько 3-ї години ночі, поблизу населеного пункту Ділове Рахівського району Закарпатської області прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди.
Під час патрулювання гірської ділянки держрубежу наряд відділу «Ділове» помітив групу невідомих осіб з пакунками. З метою недопущення порушення кордону військовослужбовці негайно висунулись на затримання правопорушників, у ході якого здійснили декілька попереджувальних пострілів.
Незважаючи на законні вимоги прикордонників та, скориставшись значним відділенням від наряду, контрабандисти вдались до втечі.
Під час огляду місцевості прикордонники виявили 10 пакунків, в яких знаходилось 4900 пачок тютюнових виробівсигарет.
Тютюнові вироби наразі доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...
06-02-2019, 18:02  >>> 
Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...
06-02-2019, 15:38  >>> 
«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...
06-02-2019, 15:37  >>> 
Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження...
06-02-2019, 15:36  >>> 
ТРОЄ АЗІАТІВ НАМАГАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО РУМУНІЇ...
06-02-2019, 13:47  >>> 
З прихованими цигарками до Італії через Закарпатську митницю – невдала спроба українця...
06-02-2019, 13:46  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ...
06-02-2019, 10:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною...
06-02-2019, 09:45  >>> 
Двом керівникам Львівського рибоохоронного патруля загрожує до 10 років ув’язнення за отримання 28 тис грн хабара...
06-02-2019, 09:41  >>> 
Вихід з ДРСМД: Трамп попередив РФ і Китай, що США переможуть в гонці озброєнь...
06-02-2019, 08:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %...
06-02-2019, 16:30  >>> 
Великі платники податків поповнили міський бюджет на 96 мільйонів гривень...
06-02-2019, 15:33  >>> 
Звертайте увагу на розбіжності між розмірами Вашої реальної та нарахованої зарплат...
06-02-2019, 12:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...
06-02-2019, 18:02  >>> 
Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...
06-02-2019, 15:38  >>> 
«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...
06-02-2019, 15:37  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР...
06-02-2019, 06:27  >>> 
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
   КультураКультура
У Музеї «Територія Терору» відбудеться ексклюзивний показ серій документальних фільмів «Слово Праведника»...
05-02-2019, 17:37  >>> 
До 90-річчя створення ОУН підготували онлайн-виставку...
01-02-2019, 18:20  >>> 
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму «Крути 1918»...
01-02-2019, 18:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:05 У Львові Навчальний центр військової служби правопорядку відвідав начальник Військової Поліції Збройних Сил Канади
18:02 Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки
16:35 4 лютого інспектори з паркування виписали 153 постанови
16:30 Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %
15:38 Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання
15:37 «Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька
15:36 Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження
15:35 Біатлоністка Юлія Городна виборола право участі в юнацькому олімпійському фестивалі в Сараєво
15:35 Львів попрощається з Героєм, що загинув у зоні бойових дій
15:34 Львівська митниця ДФС нарощує кількість з оформлення «євроблях»

   Анонси
Фокусна тема 26 BookForum — Відшукування причетного...
05-02-2019, 12:07  >>> 
Прес-реліз звітної прес-конференції начальника Головного управління ДФС у Львівській області Ігоря Кондро за підсумками діяльності у 2018 році...
01-02-2019, 18:16  >>> 
Львові відбудеться святкування Китайського Нового року...
01-02-2019, 16:51  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования