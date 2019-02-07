НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ Суспільство | 06-02-2019, 10:50 0 88



Сьогодні, близько 3-ї години ночі, поблизу населеного пункту Ділове Рахівського району Закарпатської області прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди.

Під час патрулювання гірської ділянки держрубежу наряд відділу «Ділове» помітив групу невідомих осіб з пакунками. З метою недопущення порушення кордону військовослужбовці негайно висунулись на затримання правопорушників, у ході якого здійснили декілька попереджувальних пострілів.

Незважаючи на законні вимоги прикордонників та, скориставшись значним відділенням від наряду, контрабандисти вдались до втечі.

Під час огляду місцевості прикордонники виявили 10 пакунків, в яких знаходилось 4900 пачок тютюнових виробівсигарет.

Тютюнові вироби наразі доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



