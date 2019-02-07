З прихованими цигарками до Італії через Закарпатську митницю – невдала спроба українця Суспільство | 06-02-2019, 13:46 0 81



Сьогодні, 6 лютого 2019 року, працівники митниці, спільно з прикордонниками, під час поглибленого огляду вантажівки «Scania» української реєстрації, в пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, виявили приховані від митного контролю цигарки.

Громадянин України, перевозячи вантаж – напівфабрикати зі шкіри великої рогатої худоби, планував перетнути кордон з Угорщиною, рухаючись до Італії. Проте, працівники митниці врахували ризики і скерували автомобіль в бокс для поглибленого огляду. В результаті якого у днищі та стелі причепа-рефрижератора, у спеціально об лаштованих сховках, виявлено тютюнові вироби без акцизних марок України.

Таким чином українець скоїв дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціально виготовлених сховищ.

Наразі триває вивантаження цигарок з подвійного днища, після чого вдасться з’ясувати їх точну кількість та вартість, про що буде повідомлено додатково.

ДФС у Закарпатській області