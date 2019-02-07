ТРОЄ АЗІАТІВ НАМАГАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО РУМУНІЇ Суспільство | 06-02-2019, 13:47 0 82

Інформацію про ймовірне порушення кордону, що надійшла від співробітників оперативного підрозділу Держприкордонслужби вдало реалізували сьогодні вночі прикордонники відділення «Велятин» Мукачівського загону спільно з працівниками Хустського райвідділу Державної міграційної служби.

Повідомлення військовослужбовці отримали приблизно опівночі. Тому було негайно організовано пошукові заходи, під час яких на околиці м. Хуст прикордонники затримали трьох чоловіків без документів. У ході первинного опитування затримані повідомили, що є громадянами Пакистану та зізнались, що мали намір потрапити до однієї з країн Євросоюзу.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до організації незаконної подорожі, іноземців доставлено до прикордонного підрозділу.

За спробу порушення кордону на порушників складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

