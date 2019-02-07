Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Суспільство | 06-02-2019, 15:36 0 101

Сьогодні, 6 лютого, перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський зустрівся із шахтарями, які прийшли під будівлю облдержадміністрації. Мітингувальники висловили вимогу щодо виплати заборгованої заробітної плати, а також належного фінансування засобів охорони праці.

«Немає з ким боротись – ми з вами однодумці. Ми напрацьовуємо варіанти вирішення цього питання. Як тільки кошти за видобуте вугілля надходять – вони відразу скеровуються на вашу заробітну плату, - наголосив Ростислав Замлинський. - Виплата шахтарям Львівщини заробітної плати є на контролі».

Окрім того, для ширшого обговорення питання запланували зустріч із шахтарями наступного тижня.

Зазначимо, станом на сьогодні шахтарям ДП «Львіввугілля» виплачено 57% заробітної плати за грудень 2018 року.

