   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 07/02/2019 У Львові Навчальний центр військової служби правопорядку відвідав начальник Військової Поліції Збройних Сил Канади...>> Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...>> 4 лютого інспектори з паркування виписали 153 постанови...>> Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %...>> Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...>> «Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...>> Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження...>> Біатлоністка Юлія Городна виборола право участі в юнацькому олімпійському фестивалі в Сараєво...>> Львів попрощається з Героєм, що загинув у зоні бойових дій...>> Львівська митниця ДФС нарощує кількість з оформлення «євроблях»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові судитимуть злодія, який проник у банк і вкрав гаманці його співробітників...
06-02-2019, 09:42  >>> 
За жорстоке вбивство бабусі, 24-річному онуку загрожує до 15 років ув’язнення на Львівщині...
05-02-2019, 10:51  >>> 
У Львові засудили серійного злодія...
04-02-2019, 11:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
“Доступні ліки”: у 2018 році програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 18:21  >>> 
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку...
04-02-2019, 18:06  >>> 
“Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 15:23  >>> 

«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька

Суспільство | 06-02-2019, 15:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 184 184    

6 лютого, у Львівській облдержадміністрації відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду, в межах якого узгодили шляхи підготовки Регіонального плану реформування системи догляду і виховання дітей у Львівській області на 2018-2026 роки.
Під час засідання також підписали «Угоду про партнерство» між Львівською облдержадміністрацією та Agriteam Canada Consulting Ltd. щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.
«Продовження низки ефективних реформ, ініційованих Президентом, ми скеровуємо також і на дітей, які потребують особливої опіки. Наше завдання знайти шляхи допомогти таким дітям соціалізуватись. Зараз із нашими партнерами із Канади ми реалізовуємо пілотний проект. Досвід, який є у наших канадських колег, ми можемо імплементувати в наших умовах», - зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.
Це перший пілотний проект у сфері деінституалізації, який реалізовують в Україні за підтримки уряду Канади.
«Проект покликаний створити соціальні послуги для тих, хто їх потребує. Дуже важливою для реалізації проекту є участь регіональної влади. В межах проекту будемо надави експертну допомогу та ділитись досвідом. Працюючи з дітьми, все буде базуватись на індивідуальному підході», - наголосила директор Agriteam Canada Consulting Ltd Танія Лей Санфорд.
«Львівщину обрали першою областю для втілення проекту, адже тут ми спостерігаємо значні успіхи у різних сферах. Тому ми впевнені на сто відсотків, що і цей проект матиме успіх», - переконана почесний консул Канади Оксана Винницька.
Робоча група, в яку входять фахівці Канади та Львівщини, проаналізує усі заклади в області на предмет їхньої спроможності та якості надання послуг, після чого відбудеться підвищення кваліфікації персоналу.
Окрім того, в межах проекту працюватимуть із сім’ями, в які діти могли би повернутись. До участі в проекті також залучатимуть громадські організації.
   Новини по темі: Суспільство
Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...
06-02-2019, 18:02  >>> 
Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...
06-02-2019, 15:38  >>> 
«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...
06-02-2019, 15:37  >>> 
Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження...
06-02-2019, 15:36  >>> 
ТРОЄ АЗІАТІВ НАМАГАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО РУМУНІЇ...
06-02-2019, 13:47  >>> 
З прихованими цигарками до Італії через Закарпатську митницю – невдала спроба українця...
06-02-2019, 13:46  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ...
06-02-2019, 10:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною...
06-02-2019, 09:45  >>> 
Двом керівникам Львівського рибоохоронного патруля загрожує до 10 років ув’язнення за отримання 28 тис грн хабара...
06-02-2019, 09:41  >>> 
Вихід з ДРСМД: Трамп попередив РФ і Китай, що США переможуть в гонці озброєнь...
06-02-2019, 08:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %...
06-02-2019, 16:30  >>> 
Великі платники податків поповнили міський бюджет на 96 мільйонів гривень...
06-02-2019, 15:33  >>> 
Звертайте увагу на розбіжності між розмірами Вашої реальної та нарахованої зарплат...
06-02-2019, 12:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...
06-02-2019, 18:02  >>> 
Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...
06-02-2019, 15:38  >>> 
«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...
06-02-2019, 15:37  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР...
06-02-2019, 06:27  >>> 
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
   КультураКультура
У Музеї «Територія Терору» відбудеться ексклюзивний показ серій документальних фільмів «Слово Праведника»...
05-02-2019, 17:37  >>> 
До 90-річчя створення ОУН підготували онлайн-виставку...
01-02-2019, 18:20  >>> 
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму «Крути 1918»...
01-02-2019, 18:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:05 У Львові Навчальний центр військової служби правопорядку відвідав начальник Військової Поліції Збройних Сил Канади
18:02 Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки
16:35 4 лютого інспектори з паркування виписали 153 постанови
16:30 Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %
15:38 Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання
15:37 «Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька
15:36 Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження
15:35 Біатлоністка Юлія Городна виборола право участі в юнацькому олімпійському фестивалі в Сараєво
15:35 Львів попрощається з Героєм, що загинув у зоні бойових дій
15:34 Львівська митниця ДФС нарощує кількість з оформлення «євроблях»

   Анонси
Фокусна тема 26 BookForum — Відшукування причетного...
05-02-2019, 12:07  >>> 
Прес-реліз звітної прес-конференції начальника Головного управління ДФС у Львівській області Ігоря Кондро за підсумками діяльності у 2018 році...
01-02-2019, 18:16  >>> 
Львові відбудеться святкування Китайського Нового року...
01-02-2019, 16:51  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования