«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька Суспільство | 06-02-2019, 15:37 0 184

6 лютого, у Львівській облдержадміністрації відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду, в межах якого узгодили шляхи підготовки Регіонального плану реформування системи догляду і виховання дітей у Львівській області на 2018-2026 роки.

Під час засідання також підписали «Угоду про партнерство» між Львівською облдержадміністрацією та Agriteam Canada Consulting Ltd. щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

«Продовження низки ефективних реформ, ініційованих Президентом, ми скеровуємо також і на дітей, які потребують особливої опіки. Наше завдання знайти шляхи допомогти таким дітям соціалізуватись. Зараз із нашими партнерами із Канади ми реалізовуємо пілотний проект. Досвід, який є у наших канадських колег, ми можемо імплементувати в наших умовах», - зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Це перший пілотний проект у сфері деінституалізації, який реалізовують в Україні за підтримки уряду Канади.

«Проект покликаний створити соціальні послуги для тих, хто їх потребує. Дуже важливою для реалізації проекту є участь регіональної влади. В межах проекту будемо надави експертну допомогу та ділитись досвідом. Працюючи з дітьми, все буде базуватись на індивідуальному підході», - наголосила директор Agriteam Canada Consulting Ltd Танія Лей Санфорд.

«Львівщину обрали першою областю для втілення проекту, адже тут ми спостерігаємо значні успіхи у різних сферах. Тому ми впевнені на сто відсотків, що і цей проект матиме успіх», - переконана почесний консул Канади Оксана Винницька.

Робоча група, в яку входять фахівці Канади та Львівщини, проаналізує усі заклади в області на предмет їхньої спроможності та якості надання послуг, після чого відбудеться підвищення кваліфікації персоналу.

Окрім того, в межах проекту працюватимуть із сім’ями, в які діти могли би повернутись. До участі в проекті також залучатимуть громадські організації.

