Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання Суспільство | 06-02-2019, 15:38 0 102



Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Людмила Гончаренко.

«Щорічно з настанням весняно-польових робіт ми організовуємо виставку «АгроТехніка». Новинкою цьогорічного заходу стане аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання», - зазначила Людмила Гончаренко.

Відтак, виставка розпочне роботу 5 березня, а вже у другий день - 6 березня о 14:00 годині в межах ХІІ спеціалізованої виставки «АгроТехніка» відбудеться відкритий (публічний) аукціон з продажу сільськогосподарської техніки і обладнання, що були використані.

Місце проведення виставки та аукціону : стадіон «Арена Львів», м. Львів, вул. Стрийська, 199.

«Ми організували аукціон вживаної техніки з метою залучення фермерів-одноосібників як продати, так і придбати техніку. Зазначу, що охочих взяти участь в аукціоні слід сплатити реєстраційний внесок в сумі 17 гривень. Також слід представити документацію та фото обладнання, яке захочуть продати », - зазначив генеральний директор Західно-Української регіональної агропромислової біржі Ігор Вуйцик.

До участі в Аукціоні запрошуються сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та інші товаровиробники, які володіють сільськогосподарською технікою чи обладнанням в доброму стані та мають намір його продати.

Заяви на продаж можна подавати до 20 лютого 2019 року за адресою: 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 16, 2 поверх, офіс ЗУРАБ, тел.: (032) 294-84-02.

Деталі про учасників та умови здійснення аукціону – на сайті Західно-Української регіональної агропромислової біржі. http://zurab.lviv.ua/

«Фермери, виробники сільськогосподарської продукції у межах виставки «АгроТехніка» матимуть можливість оновити свій технічний парк та придбати техніку. Враховуючи побажання відвідувачів попередніх років, ми дійшли до висновку, що нам необхідно зреалізувати аукціон. Виставка триватиме з 5 по 7 березня. Ми радо запрошуємо взяти участь», - наголосив керівник виставки «АгроТехніка» Тарас Ващук.

Нагадаємо, що минулоріч у межах Програми здешевлення сільськогосподарської техніки та обладнання в область залучили 15,4 млн гривень на здешевлення техніки. Відтак, придбали 232 одиниці техніки, а Програмою скористалось 131 господарства.

«Сільськогосподарські підприємства уже третій рік поспіль аграрії області активно користуються державною Програмою оновлення сільськогосподарської техніки, то селянські господарства іще такої змоги не мають. Ми вважаємо, що аукціон – це буде певна допомога для таких господарств», - додала Людмила Гончаренко.

