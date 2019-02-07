|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки
|Суспільство | 06-02-2019, 18:02
| 0 100
|
Як ми інформували раніше, сьогодні працівники Закарпатської митниці ДФС, спільно з прикордонниками, під час поглибленого огляду вантажівки «Scania» української реєстрації, в пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, виявили приховані від митного контролю цигарки.
Митники встановили, що кількість прихованих пачок цигарок без акцизних марок України у днищі причепа-рефрижератора, у спеціально облаштованих сховках, склала 18 400.
Нагадаємо, що українець, перевозячи вантаж – шкіри великої рогатої худоби, планував перетнути кордон з Угорщиною, рухаючись до Італії. Проте, обманути митників йому не вдалося. Таким чином він скоїв дії, передбачені ч.1 статті 483 Митного кодексу України, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом використання спеціально виготовлених сховищ.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та причіп, вилучено.
ДФС у Закарпатській області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпатські митники встановили кількість вилучених цигарок, виявлених у подвійному днищі вантажівки...
|06-02-2019, 18:02
| >>>
|Для аграріїв Львівщини організують аукціон вживаної сільськогосподарської техніки та обладнання...
|06-02-2019, 15:38
| >>>
|«Ми впевнені, що на Львівщині буде стовідсотковий успіх проекту», - Оксана Винницька...
|06-02-2019, 15:37
| >>>
|Нам немає з ким боротись – ми однодумці, - Ростислав Замлинський зустрівся із гірниками, які прийшли під Львівську ОДА 6 лютого 2019р, Новини. Прес-служба ОДА, Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження...
|06-02-2019, 15:36
| >>>
|ТРОЄ АЗІАТІВ НАМАГАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО РУМУНІЇ...
|06-02-2019, 13:47
| >>>
|З прихованими цигарками до Італії через Закарпатську митницю – невдала спроба українця...
|06-02-2019, 13:46
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ...
|06-02-2019, 10:50
| >>>
|