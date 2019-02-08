Прокуратура АРК відкрила провадження через забруднення Чорного моря Суспільство | 07-02-2019, 09:43 0 83 У прокуратурі АР Крим заявили про досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного забруднення Чорного моря.



Про це повідомляє прес-служба прокуратури.



"Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр)", - заявили у відомстві.



Прокуратура встановила, що після окупації РФ півострова Крим, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску.



Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, унаслідок чого бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал.



"У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища", - підкреслює прокуратура АРК.



У відомстві додали, що здійснюють постійний моніторинг ЗМІ щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій території півострова.