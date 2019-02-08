Прокуратура відсудила у підприємства 5 га земель у Східниці вартістю понад 90 млн грн

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 08/02/2019 В ОБСЄ розчаровані рішенням України не пускати російських спостерігачів на вибори...>> Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку ПВК "Вагнера" з ГРУ і міноборони РФ...>> Аваков: Штаби двох кандидатів звинувачуються у незаконній оплаті роботи агітаторів...>> Кличко пообіцяв звільнити чиновника, який скоїв п'яне ДТП в Києві...>> У Києві п'яний чиновник скоїв ДТП і травмував патрульну...>> Аваков взяв під контроль реєстр виборців...>> Вадим Троян: Державна прикордонна служба системно розвивається і в міністерстві це чітко бачать...>> Мешканців Львівщини запрошують до природоохоронної акції «Первоцвіти»...>> У Львові презентували факсимільне видання Галицького Євангелія 1144 року...>> Львівщина ділиться досвідом в розвитку молочної кооперації...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зі Львова до Німеччини екстрадовано чергового зловмисника...
07-02-2019, 10:43  >>> 
Підозрювана у скоєнні пожежі в Парижі щойно вийшла з психлікарні - прокурор...
07-02-2019, 09:51  >>> 
У Львові судитимуть злодія, який проник у банк і вкрав гаманці його співробітників...
06-02-2019, 09:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В. Зуб: «Хочу розвіяти чутки про те, що буде приїздити якийсь автобус, щоб вакцинувати дітей»...
07-02-2019, 17:07  >>> 
В. Зуб: «Ліків від кору не існує. Лікування симптоматичне і єдиний спосіб запобігти захворюванню — вакцинація»...
07-02-2019, 17:00  >>> 
“Доступні ліки”: у 2018 році програмою скористались понад 750 тисяч осіб...
04-02-2019, 18:21  >>> 

Прокуратура відсудила у підприємства 5 га земель у Східниці вартістю понад 90 млн грн

Суспільство | 07-02-2019, 10:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 174 174    




Завдяки зусиллям прокурорів розірвано договір оренди, укладений між Східницькою селищною радою та одним із підприємств.

Зазначимо, що йдеться про земельну ділянку площею 5 га, вартістю 91,4 млн грн у Східниці.

Так, цьогоріч, 6 лютого, господарським судом Львівської області задоволено позов заступника прокурора Львівської області, заявлений в інтересах держави до ТзОВ щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення у розпорядження місцевого органу самоврядування.

Суд погодився з позицією прокуратури, що у зв’язку із систематичною несплатою орендної плати (упродовж 2016-2018 років) до бюджету не надходять значні кошти.

Відтак, судом прийнято рішення про розірвання договору та повернення спірної земельної ділянки територіальній громаді Східниці.



Прес-служба прокуратури Львівської області
   Новини по темі: Суспільство
У Києві п'яний чиновник скоїв ДТП і травмував патрульну...
08-02-2019, 06:25  >>> 
Львівщина ділиться досвідом в розвитку молочної кооперації...
07-02-2019, 19:05  >>> 
Торік надходження податків, зборів та платежів до місцевих бюджетів області зросли на понад 20 %...
07-02-2019, 19:04  >>> 
Впевнений старт: у січні 2019-го в місцевих бюджетах Закарпаття вже понад 324 млн грн...
07-02-2019, 17:48  >>> 
Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків громадяни можуть за допомогою електронних сервісів ДФС...
07-02-2019, 17:12  >>> 
Не усі поспіль громадяни повинні подавати річну декларацію...
07-02-2019, 17:10  >>> 
Податкова знижка для внутрішньо переміщених осіб...
07-02-2019, 17:09  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
В ОБСЄ розчаровані рішенням України не пускати російських спостерігачів на вибори...
08-02-2019, 08:19  >>> 
Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку ПВК "Вагнера" з ГРУ і міноборони РФ...
08-02-2019, 06:31  >>> 
Аваков: Штаби двох кандидатів звинувачуються у незаконній оплаті роботи агітаторів...
08-02-2019, 06:29  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня продовжує впевнено зміцнюватися...
07-02-2019, 09:55  >>> 
Торік промисловість Львівщини зросла на понад 5 %...
06-02-2019, 16:30  >>> 
Великі платники податків поповнили міський бюджет на 96 мільйонів гривень...
06-02-2019, 15:33  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Києві п'яний чиновник скоїв ДТП і травмував патрульну...
08-02-2019, 06:25  >>> 
Львівщина ділиться досвідом в розвитку молочної кооперації...
07-02-2019, 19:05  >>> 
Торік надходження податків, зборів та платежів до місцевих бюджетів області зросли на понад 20 %...
07-02-2019, 19:04  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР...
06-02-2019, 06:27  >>> 
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
   КультураКультура
У Музеї «Територія Терору» відбудеться ексклюзивний показ серій документальних фільмів «Слово Праведника»...
05-02-2019, 17:37  >>> 
До 90-річчя створення ОУН підготували онлайн-виставку...
01-02-2019, 18:20  >>> 
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму «Крути 1918»...
01-02-2019, 18:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
08:19 В ОБСЄ розчаровані рішенням України не пускати російських спостерігачів на вибори
06:31 Bellingcat знайшов додаткові підтвердження зв'язку ПВК "Вагнера" з ГРУ і міноборони РФ
06:29 Аваков: Штаби двох кандидатів звинувачуються у незаконній оплаті роботи агітаторів
06:26 Кличко пообіцяв звільнити чиновника, який скоїв п'яне ДТП в Києві
06:25 У Києві п'яний чиновник скоїв ДТП і травмував патрульну
06:24 Аваков взяв під контроль реєстр виборців
19:23 Вадим Троян: Державна прикордонна служба системно розвивається і в міністерстві це чітко бачать
19:08 Мешканців Львівщини запрошують до природоохоронної акції «Первоцвіти»
19:07 У Львові презентували факсимільне видання Галицького Євангелія 1144 року
19:05 Львівщина ділиться досвідом в розвитку молочної кооперації

   Анонси
Попереджувальна Акція «Увага! Смертельно небезпечний ЛІД!»...
07-02-2019, 13:53  >>> 
Фокусна тема 26 BookForum — Відшукування причетного...
05-02-2019, 12:07  >>> 
Прес-реліз звітної прес-конференції начальника Головного управління ДФС у Львівській області Ігоря Кондро за підсумками діяльності у 2018 році...
01-02-2019, 18:16  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования