У Дрогобицькому районі дорожники розпочали ліквідацію аварійної ямковості. Суспільство | 07-02-2019, 15:56 0 86



На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядна організація розпочала роботи з ліквідації аварійної ямковості холодною асфальтобетонною сумішшю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий. Сьогодні дорожники виконують ремонтні роботи на ділянці с. Гаї Верхні Дрогобицького району.

Крім цього, дорожники продовжують ліквідацію ямковості на інших автомобільних дорогах державного значення в межах Львівської області. Ремонтні роботи дорожнього покриття проводяться з метою зниження аварійності на шляхах.

Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до водіїв з проханням бути уважними на дорогах, особливо, у місцях проведення ремонтних робіт.







