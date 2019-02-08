Небезпечні посилки Суспільство | 07-02-2019, 15:57 0 83 У міжнародних поштових відправленнях працівники Львівської митниці ДФС виявили холодну зброю

Так, під час митного огляду п’яти міжнародних поштових відправлень – посилок, працівники митниці виявили 3 ножі, 5 мечів та один штик-ніж. Відправниками згідно з поштовими митними деклараціями зазначено громадян, що проживають або перебувають у США, а отримувачами – мешканців різних областей України.

Усі предмети було скеровано на дослідження до експертної установи. Згідно з висновками встановлено, всі предмети є холодною зброєю колючо-ріжучої та колючо-рубної дії.

Враховуючи викладене, громадяни порушили порядок пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 473 Митного кодексу України.

